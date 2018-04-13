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08:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Директора стоматологической клиники обвинили в хищении средств пациентов

Новосибирские следователи направили в суд дело директора стоматологической клиники, которому предъявлено обвинение в мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Как указывается в материалах расследования, стоматолог брал с пациентов деньги по протезированию зубов, но вся процедура сводилась к первичному осмотру и подготовительным работам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, врач присвоил деньги 24 своих пациентов. Кроме того, выяснили полицейские, глава клиники заключил договор на приобретение зубных протезов с одной из коммерческих организаций Новосибирска, однако, получив товар на 250 тыс. руб., за него не рассчитался. Общий ущерб по делу составил почти 950 тыс. руб., примерно 120 тыс. руб. стоматолог вернул потерпевшим.

Константин Воронов

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