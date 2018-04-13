Директора стоматологической клиники обвинили в хищении средств пациентов
Новосибирские следователи направили в суд дело директора стоматологической клиники, которому предъявлено обвинение в мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Новосибирские следователи направили в суд дело директора стоматологической клиники, которому предъявлено обвинение в мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Как указывается в материалах расследования, стоматолог брал с пациентов деньги по протезированию зубов, но вся процедура сводилась к первичному осмотру и подготовительным работам.
Как сообщили в
Константин Воронов
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