Люди застряли на переметённом зимнике в Хабаровском крае

В Аяно-Майском районе на на автозимнике Нелькан — Кондёр семь автомобилей застряли в снегу и стоят там уже несколько суток. Дорогу перемело после сильнейшей метели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В сложнейшей ситуации оказались я и ещё около десяти человек, — написал один из водителей в мессенджере, когда каким-то чудом поймал сигнал сотовой связи. — Мы находимся на автозимнике Кондёр — Нелькан, после последнего снега дорогу замело, и мы не можем проехать в Нелькан. Пять машин уже трое суток находятся где-то на дороге, им родственники на снегоходе повезли продукты, а я и ещё две машины вернулись на Кондёр, так как топлива мало.

Эту информацию корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» подтвердили в администрации села Нелькан. Там объяснили, что по автозимнику через перевалочную базу Кондёр в посёлок завозятся жизненно важные грузы из якутского посёлка Томмот.

— Вообще-то этот автозимник официально был закрыт ещё 1 апреля. К тому же люди видели прогноз, что надвигается непогода, но решили рискнуть. Знали, что переметена трасса, но пошли из Томмота на Нелькан, потому что домой надо добираться, — объяснила исполняющая обязанности главы администрации Нелькана Марина Стулкова. — Непогода у нас бушевала целую неделю, снег большой выпал. Надо бы бульдозер послать, но он туда только добраться будет двое суток. Это вряд ли решит проблему. Людей можно вывезти на снегоходах, а вот что делать в гружёной техникой, непонятно. Там же несколько грузовиков, кто с продуктом, кто с бензином.