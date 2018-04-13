Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры
Что будет, если «закончились права»
В Екатеринбурге врачи спасли малыша весом 500 граммов
В России нашли самый дорогой дом
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
07:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Люди застряли на переметённом зимнике в Хабаровском крае

В снежном плену они находятся уже несколько суток.

В Аяно-Майском районе на на автозимнике Нелькан — Кондёр семь автомобилей застряли в снегу и стоят там уже несколько суток. Дорогу перемело после сильнейшей метели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В сложнейшей ситуации оказались я и ещё около десяти человек, — написал один из водителей в мессенджере, когда каким-то чудом поймал сигнал сотовой связи. — Мы находимся на автозимнике Кондёр — Нелькан, после последнего снега дорогу замело, и мы не можем проехать в Нелькан. Пять машин уже трое суток находятся где-то на дороге, им родственники на снегоходе повезли продукты, а я и ещё две машины вернулись на Кондёр, так как топлива мало.

Эту информацию корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» подтвердили в администрации села Нелькан. Там объяснили, что по автозимнику через перевалочную базу Кондёр в посёлок завозятся жизненно важные грузы из якутского посёлка Томмот.

— Вообще-то этот автозимник официально был закрыт ещё 1 апреля. К тому же люди видели прогноз, что надвигается непогода, но решили рискнуть. Знали, что переметена трасса, но пошли из Томмота на Нелькан, потому что домой надо добираться, — объяснила исполняющая обязанности главы администрации Нелькана Марина Стулкова. — Непогода у нас бушевала целую неделю, снег большой выпал. Надо бы бульдозер послать, но он туда только добраться будет двое суток. Это вряд ли решит проблему. Людей можно вывезти на снегоходах, а вот что делать в гружёной техникой, непонятно. Там же несколько грузовиков, кто с продуктом, кто с бензином.

Как вызволять из снежного плена застрявших людей и технику, в Нелькане будет решать расширенная комиссия по делам ГО и ЧС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Люди застряли на переметённом зимнике в Хабаровском крае
Выходные в Хабаровске ожидаются ненастными, но не очень
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Информация о внебрачном ребенке Трампа просочилась в СМИ
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Опасные для Байкала водоросли захватили уже почти 60% побережья
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь