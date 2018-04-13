Из-за провала дороги в Астане изменили маршруты автобусов

Источник: Tengrinews

«С 13 апреля 2018 года будет ограничено движение маршрутных автобусов по улице Айтматова на участке дороги от улицы Орынбор до улицы Мухамедханова в связи с провалом дорожного полотна», — говорится в сообщении.

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Изменения коснулись следующих маршрутов: Маршрут № 7 — от начального пункта «рынок Шарын» до улицы Мухамедханова без изменения, далее налево на улицу Мухамедханова, направо на улицу Омарова, направо на улицу Орынбор, налево на улицу Айтматова, далее по существующей схеме движения.

Маршрут № 17 — от начального пункта «ПМСП Достык» до конечного пункта «Жагалау-4» без изменения, далее направо на улицу Айтматова, направо на улицу Орынбор, налево на улицу Омарова, налево на улицу Мухамедханова, направо на улицу Айтматова, далее по существующей схеме движения.

Маршрут № 44 — от начального пункта «Гипермаркет Строймарт» до пересечения улиц Орынбор — Айтматова без изменения, далее разворот на 180 градусов на улицу Орынбор.

Маршрут № 61 — от начального пункта «Теплотранзит» до пересечения улиц Орынбор — Омарова без изменения, далее прямо по улице Орынбор, налево на улицу Айтматова, далее по существующей схеме движения.