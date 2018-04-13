Коллекторов, атаковавших больницу в Первоуральске, оштрафовали на 50 тысяч

Один из сотрудников медучреждения ранее оформил микрозайм и своевременного его не погасил.

«После чего 29 сентября и 2 октября 2017 года лицо, представившееся сотрудником коллекторского агентства, осуществляло многократные телефонные звонки по номерам телефона регистратуры Детской городской больницы города Первоуральска с целью взыскания задолженности», — говорится в сообщении.

Таким образом, коллекторы разгласили сведения о должнике на его работе, что запрещено законом.