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08:24 (мск), источник: ЕАН

Коллекторов, атаковавших больницу в Первоуральске, оштрафовали на 50 тысяч

Микрофинансовую организацию «Уралсервис», которая парализовала работу телефонов регистратуры и главврача в детской горбольнице Первоуральска, оштрафовали после проверки прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве региона.

Один из сотрудников медучреждения ранее оформил микрозайм и своевременного его не погасил.

«После чего 29 сентября и 2 октября 2017 года лицо, представившееся сотрудником коллекторского агентства, осуществляло многократные телефонные звонки по номерам телефона регистратуры Детской городской больницы города Первоуральска с целью взыскания задолженности», — говорится в сообщении.

Таким образом, коллекторы разгласили сведения о должнике на его работе, что запрещено законом.

В отношении ООО МКК «Уралсервис» прокурор возбудил административное дело. И 12 апреля Первоуральский городской суд оштрафовал ООО МКК «Уралсервис» на 50 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

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