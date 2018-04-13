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08:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске нашли осквернителей памятника в Береговом

Омская полиция сообщила об установлении личности молодых людей, накануне осквернивших памятник «Участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла 1941−1945гг.» в поселке Береговой.

Следственно-оперативная группа выехала на место после того, как запись произошедшего была опубликована в интернете.

Личности подозреваемых удалось быстро установить. Ими оказались местные жители в возрасте от 17 до 20 лет. Все они обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались.

Один из молодых людей самостоятельно явился в полицию с адвокатом. Извиняться за свои действия он отказался, но дал признательные показания. Полицейская проверка продолжается.

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