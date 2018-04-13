В Омске нашли осквернителей памятника в Береговом

Следственно-оперативная группа выехала на место после того, как запись произошедшего была опубликована в интернете.

Личности подозреваемых удалось быстро установить. Ими оказались местные жители в возрасте от 17 до 20 лет. Все они обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались.