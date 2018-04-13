В Омске нашли осквернителей памятника в Береговом
Омская полиция сообщила об установлении личности молодых людей, накануне осквернивших памятник «Участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла 1941−1945гг.» в поселке Береговой.
Омская полиция сообщила об установлении личности молодых людей, накануне осквернивших памятник «Участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла 1941−1945гг.» в поселке Береговой.
Личности подозреваемых удалось быстро установить. Ими оказались местные жители в возрасте от 17 до 20 лет. Все они обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались.
Один из молодых людей самостоятельно явился в полицию с адвокатом. Извиняться за свои действия он отказался, но дал признательные показания. Полицейская проверка продолжается.
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