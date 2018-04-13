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08:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в районе салаватского пляжа пропал 52-летний Андрей Новиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 52-летний житель Башкирии Андрей Новиков пропал без вести 7 апреля 2018 года в районе салаватского пляжа.

Источник: Башинформ

Волонтеры уже объявили сбор для поисков. С собой у мужчины был только мобильный телефон, который не отвечает на звонки уже неделю.

Приметы Андрея Новикова: на вид 48−50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы темные короткие, глаза темные, брови дугообразные густые, уши прилегающие.

Был одет: темно-синяя болоньевая куртка с капюшоном белыми шнурками и надписью на груди, темно-синие джинсы, кофта, черные ботинки на шнурках.

Всех, кто видел или знает, где может находиться пропавший мужчина, просят позвонить по телефонам 8−987−488−05−71, 02, 102.

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