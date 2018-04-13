В Башкирии в районе салаватского пляжа пропал 52-летний Андрей Новиков

Источник: Башинформ

Волонтеры уже объявили сбор для поисков. С собой у мужчины был только мобильный телефон, который не отвечает на звонки уже неделю.

Приметы Андрея Новикова: на вид 48−50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы темные короткие, глаза темные, брови дугообразные густые, уши прилегающие.

Был одет: темно-синяя болоньевая куртка с капюшоном белыми шнурками и надписью на груди, темно-синие джинсы, кофта, черные ботинки на шнурках.