Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Хлои Кардашян впервые стала мамой
В России появилась ипотека под 0%
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
08:31 (мск), источник: Sputnik

Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц таможни

В связи с недавними увольнениями в ГТК в структуре таможенного комитета будет создана новая система отбора сотрудников, планируется акцентировать внимание на патриотичной молодежи как на потенциальных кандидатах.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане официально подтвердили возбуждение уголовных дел в отношении ряда должностных лиц таможенных органов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

«Органами прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц таможенных органов за совершение ими хищений, злоупотреблений полномочиями и других преступлений», — отмечается в указе президента по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы, подписанном в четверг.

Читайте также
В Государственном таможенном комитете произошли кадровые перестановки

Ранее ряд неназванных источник в зарубежных СМИ отмечал, что Генеральная прокуратура страны начала проверку деятельности Государственного таможенного комитета (ГТК). Кроме того, в начале февраля этого года своей должности лишился председатель ГТК Муиджон Тохирий. На его место был назначен заместитель генпрокурора Узбекистана Муроджон Азимов.

В документе также говорится, что «полноценной реализации проводимых реформ препятствуют сохраняющиеся сложные процедуры и длительные сроки при прохождении таможенного контроля и оформления, факты коррупционных правонарушений и злоупотреблений служебными полномочиями среди сотрудников таможенных органов».

Кроме того, согласно указу, слабая организация межведомственного и международного взаимодействия в сфере мониторинга внешнеторговых операций не способствует эффективной реализации задач по пресечению контрабанды и ввоза контрафактной продукции, выявлению схем уклонения от уплаты таможенных платежей.

Для исправления ситуации глава государства поручил председателю Государственного таможенного комитета создать принципиально новую систему отбора и расстановки кадров, нацеленную на привлечение всесторонне развитой и патриотичной молодежи, обладающей высокими профессиональными навыками и морально-нравственными качествами.

Также должно быть в корне изменено отношение сотрудников к службе, создана обстановка нетерпимого отношения ко всем проявлениям нарушения законности, сформирован здоровый климат в коллективе. Для этого в таможенных органах появятся механизмы всестороннего стимулирования кадров, самоотверженно несущих службу, а также привлечения к дисциплинарной и иной ответственности сотрудников, грубо нарушающих служебную дисциплину, требования законодательства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Мусаев рассказал, какие налоги будут платить узбекистанцы
В Узбекистане планируется узаконить самострои
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Источник сообщил о крушении вертолета в Балтийском море
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь