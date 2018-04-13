Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц таможни

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане официально подтвердили возбуждение уголовных дел в отношении ряда должностных лиц таможенных органов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

«Органами прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц таможенных органов за совершение ими хищений, злоупотреблений полномочиями и других преступлений», — отмечается в указе президента по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы, подписанном в четверг.

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Ранее ряд неназванных источник в зарубежных СМИ отмечал, что Генеральная прокуратура страны начала проверку деятельности Государственного таможенного комитета (ГТК). Кроме того, в начале февраля этого года своей должности лишился председатель ГТК Муиджон Тохирий. На его место был назначен заместитель генпрокурора Узбекистана Муроджон Азимов.

В документе также говорится, что «полноценной реализации проводимых реформ препятствуют сохраняющиеся сложные процедуры и длительные сроки при прохождении таможенного контроля и оформления, факты коррупционных правонарушений и злоупотреблений служебными полномочиями среди сотрудников таможенных органов».

Кроме того, согласно указу, слабая организация межведомственного и международного взаимодействия в сфере мониторинга внешнеторговых операций не способствует эффективной реализации задач по пресечению контрабанды и ввоза контрафактной продукции, выявлению схем уклонения от уплаты таможенных платежей.

Для исправления ситуации глава государства поручил председателю Государственного таможенного комитета создать принципиально новую систему отбора и расстановки кадров, нацеленную на привлечение всесторонне развитой и патриотичной молодежи, обладающей высокими профессиональными навыками и морально-нравственными качествами.