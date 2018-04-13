Боевой снаряд нашли на стройплощадке в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В четверг у въезда в поселок имени Горького на отведенной под строительство земле нашли артиллерийский снаряд. Когда бульдозер разравнивал площадку, мастер-прораб заметил у гусениц заключенный в стальную оболочку фугас, сообщает портал «Губерния».

Прораб разглядел на снаряде взрыватель и велел подчиненным держаться подальше от опасного предмета. Разбираться с находкой мужчина предоставил специалистам, позвонив в службу 112. На пустырь съехались пожарные, спасатели, врачи и полицейские.

Взрывотехник заключил, что перед ним осколочно-фугасная боевая часть, калибр 100 миллиметров. Это не пустая болванка, а начиненный взрывчаткой неразорвавшийся снаряд. На стройплощадку его, похоже, привезли вместе с грунтом. Откуда именно — уже не узнать: землю и строительный мусор сюда свозят из разных концов города.