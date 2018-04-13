Боевой снаряд нашли на стройплощадке в Хабаровске
Бульдозер едва не наехал на взрывоопасный предмет.
Бульдозер едва не наехал на взрывоопасный предмет.
В четверг у въезда в поселок имени Горького на отведенной под строительство земле нашли артиллерийский снаряд. Когда бульдозер разравнивал площадку,
Прораб разглядел на снаряде взрыватель и велел подчиненным держаться подальше от опасного предмета. Разбираться с находкой мужчина предоставил специалистам, позвонив в службу 112. На пустырь съехались пожарные, спасатели, врачи и полицейские.
Взрывотехник заключил, что перед ним
Находка признана опасной: при ударе по взрывателю разлет осколков мог составить 150 метров.
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