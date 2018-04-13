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08:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Скорая и легковушка столкнулись на одном из перекрестков Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля, ФедералПресс. Дорожная авария произошла в Челябинске с участием автомобиля скорой помощи.

Сообщения о дорожно-транспортном происшествии появилось сегодня утром в социальных сетях. Очевидцы написали, что скорая и отечественный автомобиль столкнулись на перекрестке улиц Чичерина и Победы.

В Сети появились фотографии с места аварии. Судя по фото, серьезных повреждений автомобили не получили, о пострадавших информации нет. Кто стал виновником ДТП, будут устанавливать в ГИБДД.

Будем следить за ситуацией.

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