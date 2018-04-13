Скорая и легковушка столкнулись на одном из перекрестков Челябинска

Сообщения о дорожно-транспортном происшествии появилось сегодня утром в социальных сетях. Очевидцы написали, что скорая и отечественный автомобиль столкнулись на перекрестке улиц Чичерина и Победы.

В Сети появились фотографии с места аварии. Судя по фото, серьезных повреждений автомобили не получили, о пострадавших информации нет. Кто стал виновником ДТП, будут устанавливать в ГИБДД.