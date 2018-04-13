Скорая и легковушка столкнулись на одном из перекрестков Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля, ФедералПресс. Дорожная авария произошла в Челябинске с участием автомобиля скорой помощи.
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля, ФедералПресс. Дорожная авария произошла в Челябинске с участием автомобиля скорой помощи.
Сообщения о
В Сети появились фотографии с места аварии. Судя по фото, серьезных повреждений автомобили не получили, о пострадавших информации нет. Кто стал виновником ДТП, будут устанавливать в ГИБДД.
Будем следить за ситуацией.
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