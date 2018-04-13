Пассажирская «Газель» опрокинулась на трассе в Башкирии, есть пострадавшие

Источник: Reuters

По предварительным данным, накануне днем близ деревни Давлетово на проезжей части опрокинулась пассажирская «Газель» под управлением 27-летнего местного жителя.

«В микроавтобусе находились шесть пассажиров. (В результате ДТП — ИФ) две женщины обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Установлено, что перевозчик осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Магнитогорск-Аскарово. По словам водителя, он ехал на техобслуживание, а по дороге набрал попутчиков.