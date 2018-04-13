Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Московских восьмиклассников проверят на наркотики
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
СМИ: Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
08:37 (мск), источник: Интерфакс

Пассажирская «Газель» опрокинулась на трассе в Башкирии, есть пострадавшие

Уфа. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Два человека получили травмы в результате опрокидывания маршрутки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в пятницу.

Источник: Reuters

По предварительным данным, накануне днем близ деревни Давлетово на проезжей части опрокинулась пассажирская «Газель» под управлением 27-летнего местного жителя.

«В микроавтобусе находились шесть пассажиров. (В результате ДТП — ИФ) две женщины обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Установлено, что перевозчик осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Магнитогорск-Аскарово. По словам водителя, он ехал на техобслуживание, а по дороге набрал попутчиков.

По факту ДТП начато разбирательство.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Источник сообщил о крушении вертолета в Балтийском море
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь