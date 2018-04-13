Пассажирская «Газель» опрокинулась на трассе в Башкирии, есть пострадавшие
Уфа. 13 апреля.
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Уфа. 13 апреля.
По предварительным данным, накануне днем близ деревни Давлетово на проезжей части опрокинулась пассажирская «Газель» под управлением 27-летнего местного жителя.
«В микроавтобусе находились шесть пассажиров. (В результате ДТП — ИФ) две женщины обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Установлено, что перевозчик осуществлял пассажирские перевозки по маршруту
По факту ДТП начато разбирательство.
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