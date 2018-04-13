Источник сообщил о крушении вертолета в Балтийском море
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах.
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