Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: США могут ударить по войскам РФ и пытаться убить Асада
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Хлои Кардашян впервые стала мамой
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
08:34 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о крушении вертолета в Балтийском море

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа», — сказал собеседник агентства.

Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Британия отбросила Россию в прошлый век. Да, это катастрофа
'Страшное, но ожидаемое' случилось: каким будет новое образование
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь