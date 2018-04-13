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10:39 (мск), источник: РИА Новости

СК подтвердил опознание трех погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. СК России подтвердил опознание трёх погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, для идентификации остальных назначены экспертизы, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее источник, знакомый с ходом расследования, сообщил РИА Новости, что трое из шести погибших пилотов разбившегося вертолета Ми-8 в Хабаровске опознаны.

«Трое из шести погибших при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании “Восток” в Хабаровске на сегодняшний день опознаны. В целях идентификации других членов экипажа назначены генотипоскопические экспертизы», — говорится в сообщении.

Добавляется, что бортовые самописцы, изъятые с места происшествия, переданы для расшифровки представителям Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в Хабаровском крае объявлен день траура.

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