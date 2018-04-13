СК подтвердил опознание трех погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. СК России подтвердил опознание трёх погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, для идентификации остальных назначены экспертизы, сообщается в
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