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10:33 (мск), источник: НИА Красноярск

Мошенники вымогают у красноярцев деньги, прикинувшись сотрудниками МЧС

После пожара в кемеровском торговом центре в Красноярске появился новый вид мошенничества.

Источник: НИА Красноярск

Об этом предупредили в ГУ МЧС по краю. Аферисты в форме сотрудников МЧС ходят по квартирам и торговым центрам, предлагая красноярцам платные услуги по пожарной безопасности. Например, они навязывают покупку системы противопожарной защиты, настаивают на замене проводки, вымогают деньги, обещая решить вопросы по пожарной безопасности. В случае отказа мошенники запугивают красноярцев штрафами и другими санкциями. В краевом управлении МЧС напомнили, что сотрудники ведомства не оказывают никаких услуг по обеспечению пожарной безопасности.

А оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей всегда осуществляется бесплатно. В случае проверки помещения со спасателями обязательно находятся сотрудники прокуратуры и пожарного надзора. В МЧС красноярцам рекомендуют после встречи с мошенниками сразу обращаться в полицию.

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