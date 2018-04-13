Мошенники вымогают у красноярцев деньги, прикинувшись сотрудниками МЧС

Об этом предупредили в ГУ МЧС по краю. Аферисты в форме сотрудников МЧС ходят по квартирам и торговым центрам, предлагая красноярцам платные услуги по пожарной безопасности. Например, они навязывают покупку системы противопожарной защиты, настаивают на замене проводки, вымогают деньги, обещая решить вопросы по пожарной безопасности. В случае отказа мошенники запугивают красноярцев штрафами и другими санкциями. В краевом управлении МЧС напомнили, что сотрудники ведомства не оказывают никаких услуг по обеспечению пожарной безопасности.