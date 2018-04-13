В пригороде Владивостока ликвидируют крупный разлив нефтепродуктов

В пригороде Владивостока произошел крупный разлив нефтепродуктов: к побережью Амурского залива в районе станции Санаторной прибило огромное пятно мазута. Судя по всему, это сброшенные с какого-то судна льяльные воды (говоря проще — вода, загрязненная топливом).

Площадь разлива составляет несколько сотен квадратных метров. Его до сих пор не смогли ликвидировать. Сейчас по всему берегу в районе ЧП разбросаны пятна нефтепродуктов. Вокруг стоит сильный запах мазута. В месте бедствия находится корреспондент «Комсомолки». Он предоставил в распоряжение редакции несколько фотоснимков.

Вполне вероятно, что виновником этой экологической катастрофы стало какое-то проходящее судно. Точную причину разлива нефтепродуктов сейчас выясняют специалисты. Как сообщили корреспонденту «КП"-Владивосток» в приморской природоохранной прокуратуре, по факту происшествия началась проверка. А вот в Тихоокеанском морского управлении Росприроднадзора ничего по поводу данной ситуации сказать не смогли.