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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В пригороде Владивостока ликвидируют крупный разлив нефтепродуктов

Весь берег испачкан топливом, вокруг пахнет мазутом.

В пригороде Владивостока произошел крупный разлив нефтепродуктов: к побережью Амурского залива в районе станции Санаторной прибило огромное пятно мазута. Судя по всему, это сброшенные с какого-то судна льяльные воды (говоря проще — вода, загрязненная топливом).

Площадь разлива составляет несколько сотен квадратных метров. Его до сих пор не смогли ликвидировать. Сейчас по всему берегу в районе ЧП разбросаны пятна нефтепродуктов. Вокруг стоит сильный запах мазута. В месте бедствия находится корреспондент «Комсомолки». Он предоставил в распоряжение редакции несколько фотоснимков.

Вполне вероятно, что виновником этой экологической катастрофы стало какое-то проходящее судно. Точную причину разлива нефтепродуктов сейчас выясняют специалисты. Как сообщили корреспонденту «КП"-Владивосток» в приморской природоохранной прокуратуре, по факту происшествия началась проверка. А вот в Тихоокеанском морского управлении Росприроднадзора ничего по поводу данной ситуации сказать не смогли.

— У нас в курсе ситуации всего один инспектор. Он в отъезде. Другим сотрудникам управления ничего не известно по поводу разлива нефтепродуктов, — сообщила сотрудница ведомства.

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