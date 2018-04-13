В пригороде Владивостока ликвидируют крупный разлив нефтепродуктов
Весь берег испачкан топливом, вокруг пахнет мазутом.
Весь берег испачкан топливом, вокруг пахнет мазутом.
В пригороде Владивостока произошел крупный разлив нефтепродуктов: к побережью Амурского залива в районе станции Санаторной прибило огромное пятно мазута. Судя по всему, это сброшенные с
Площадь разлива составляет несколько сотен квадратных метров. Его до сих пор не смогли ликвидировать. Сейчас по всему берегу в районе ЧП разбросаны пятна нефтепродуктов. Вокруг стоит сильный запах мазута. В месте бедствия находится корреспондент «Комсомолки». Он предоставил в распоряжение редакции несколько фотоснимков.
Вполне вероятно, что виновником этой экологической катастрофы стало
— У нас в курсе ситуации всего один инспектор. Он в отъезде. Другим сотрудникам управления ничего не известно по поводу разлива нефтепродуктов, — сообщила сотрудница ведомства.
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