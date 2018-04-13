Гражданин КНР пытался вывезти из Приморья четыре коробки с антиквариатом
Культурные ценности стоимостью более 130 тысяч рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в аэропорту Владивостока. Четыре коробки с антиквариатом были обнаружены у гражданина Китая, вылетающего в Харбин (КНР). Большинство задержанных предметов созданы более 100 лет назад. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
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