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10:21 (мск), источник: Вести Приморье

Гражданин КНР пытался вывезти из Приморья четыре коробки с антиквариатом

Культурные ценности стоимостью более 130 тысяч рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в аэропорту Владивостока. Четыре коробки с антиквариатом были обнаружены у гражданина Китая, вылетающего в Харбин (КНР). Большинство задержанных предметов созданы более 100 лет назад. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни.

По заключению эксперта, значительная часть изъятых предметов относится к категории культурных ценностей, произведенных в конце XIX — начале ХХ века в Российской империи, Франции, Австрии, Германии, США. Их рыночная стоимость превысила 130 тысяч рублей.

Среди задержанных культурных ценностей — старинные стереоскоп с набором стереофотографий, телефонный аппарат, кремниевая зажигалка, оконные и мебельные ручки, карандашницы, аптечные флаконы, канделябр, шкатулка, молочник, серебряный подстаканник, кофейник и кофемолка. Чтобы запрещенные предметы не были обнаружены, гражданин КНР смешал их в своем багаже с изделиями, не имеющими культурной ценности.

Сейчас против нарушителя закона возбуждено уголовное дело.

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