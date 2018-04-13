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10:17 (мск), источник: Восток Медиа

Бухгалтера ритуального агентства в Хабаровске за взятки наказали условно

В дальневосточной столице Центральный районный суд Хабаровска признал виновной бухгалтера ритуального агентства за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Наказание получили и сотрудники полиции, которым женщина передавала деньги за информацию об умерших.

Правоохранители выяснили, что в 2016 году бухгалтер агентства по оказанию ритуальных услуг передала оперативному дежурному одного из отделов полиции Хабаровска разными долями взятку за сведения о персональных данных умерших в городе.

В дальнейшем женщина через оперативного дежурного ежемесячно с 1 по 15 число передавала ещё шестерым полицейским взятки за разглашение персональных данных умерших лиц. Общая сумма взяток превысила 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, суд приговорил бухгалтера агентства к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафу в 750 тысяч рублей. Условное наказание получили и сотрудники полиции. Три года они не смогут занимать должности, связанные с организационно-распорядительной, административно-хозяйственной и правоприменительной деятельностью в правоохранительных органах.

Уголовные дела в отношении ещё четверых полицейских рассматривают в Центральном районном суде Хабаровска.

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