Бухгалтера ритуального агентства в Хабаровске за взятки наказали условно

Правоохранители выяснили, что в 2016 году бухгалтер агентства по оказанию ритуальных услуг передала оперативному дежурному одного из отделов полиции Хабаровска разными долями взятку за сведения о персональных данных умерших в городе.

В дальнейшем женщина через оперативного дежурного ежемесячно с 1 по 15 число передавала ещё шестерым полицейским взятки за разглашение персональных данных умерших лиц. Общая сумма взяток превысила 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, суд приговорил бухгалтера агентства к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафу в 750 тысяч рублей. Условное наказание получили и сотрудники полиции. Три года они не смогут занимать должности, связанные с организационно-распорядительной, административно-хозяйственной и правоприменительной деятельностью в правоохранительных органах.