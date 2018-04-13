В Подмосковье обрушилась стена в здании общежития
РИАМО — 13 апр. В подмосковном поселке Обухово Ногинского района произошло обрушение стены жилого дома, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
РИАМО — 13 апр. В подмосковном поселке Обухово Ногинского района произошло обрушение стены жилого дома, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
«Обрушение части стены жилого дома. Ногинский район, поселок Обухово, улица Комбинат, дом 1», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, в здании общежития 1896 года постройки проживали 46 человек, в том числе пять детей. Из здания эвакуировали 32 человека, в том числе двоих детей. В результате инцидента никто не пострадал.
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