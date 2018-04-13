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10:28 (мск), источник: РИАМО

В Подмосковье обрушилась стена в здании общежития

РИАМО — 13 апр. В подмосковном поселке Обухово Ногинского района произошло обрушение стены жилого дома, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«Обрушение части стены жилого дома. Ногинский район, поселок Обухово, улица Комбинат, дом 1», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в здании общежития 1896 года постройки проживали 46 человек, в том числе пять детей. Из здания эвакуировали 32 человека, в том числе двоих детей. В результате инцидента никто не пострадал.

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