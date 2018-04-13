Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
Хлои Кардашян впервые стала мамой
Что станет с ипотекой после введения санкций
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В Китае арестовали россиянина за прыжок с небоскреба (фото)
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11:44 (мск), источник: Восток Медиа

Светильники в хабаровском парке подверглись нападению вандалов

Вандалы испортили освещение парка имени Ю. А. Гагарина. Разбиты десятки наземных светильников, которые были вмонтированы в пешеходные тротуары, сообщает в пятницу пресс-служба администрации дальневосточной столицы.

Источник: Восток Медиа

По данным МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», в парке за зиму хулиганы сломали 23 грунтовых светильника, повредили 16 тротуарных плит, в которые они были вмонтированы. Еще 36 фонарей, встроенных в пешеходные тротуары, приведены в негодность.

«Очень жаль, что люди ломают то, что сделано для них. Сейчас мы решаем, что делать с поврежденными элементами. На наш взгляд, целесообразно заделать поврежденные места тротуарной плиткой, закрыв гнезда для светильников. Если мы отремонтируем освещение, то есть вероятность, что их снова разобьют», — рассказал главный инженер МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Алексей Капитулин.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что неизвестные в 2016 году разбили шесть светильников, установленных на световых опорах в парке имени Гагарина в краевой столице. Восстанавливать их за свой счёт пришлось подрядчикам, которые проводили работы на объекте.

Часть обновленного парка имени Ю. А. Гагарина была открыта для посетителей в сентябре 2016 года. Реконструкция обошлась муниципальному бюджету в 120 миллионов рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пляжи острова Русский могут стать городскими
«А вдруг это не учения»: в Хабаровске эвакуировали людей из ТЦ «Южный парк»
Госдума предлагает правительству ограничить ввоз товаров из США
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Почему у людей нет шансов победить старость
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Сергею Лаврову прочат старую должность в новом правительстве
Потанин отказался от поединка с «Русалом» за «Норникель»
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9+ подешевел на 20% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что через месяц старта продаж он стоит дешевле 55 тысяч рублей.
Кино
Екатерина Варнава стала ведущей реалити-шоу на ТНТ Юмористка и актриса будет вести новый этап шоу «Песни»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги Наследники певца уже получили первую зарплату.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь