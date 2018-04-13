Светильники в хабаровском парке подверглись нападению вандалов
Вандалы испортили освещение парка имени Ю. А. Гагарина. Разбиты десятки наземных светильников, которые были вмонтированы в пешеходные тротуары, сообщает в пятницу
Вандалы испортили освещение парка имени Ю. А. Гагарина. Разбиты десятки наземных светильников, которые были вмонтированы в пешеходные тротуары, сообщает в пятницу
По данным МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», в парке за зиму хулиганы сломали 23 грунтовых светильника, повредили 16 тротуарных плит, в которые они были вмонтированы. Еще 36 фонарей, встроенных в пешеходные тротуары, приведены в негодность.
«Очень жаль, что люди ломают то, что сделано для них. Сейчас мы решаем, что делать с поврежденными элементами. На наш взгляд, целесообразно заделать поврежденные места тротуарной плиткой, закрыв гнезда для светильников. Если мы отремонтируем освещение, то есть вероятность, что их снова разобьют», — рассказал главный инженер МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Алексей Капитулин.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что неизвестные в 2016 году разбили шесть светильников, установленных на световых опорах в парке имени Гагарина в краевой столице. Восстанавливать их за свой счёт пришлось подрядчикам, которые проводили работы на объекте.
Часть обновленного парка имени Ю. А. Гагарина была открыта для посетителей в сентябре 2016 года. Реконструкция обошлась муниципальному бюджету в 120 миллионов рублей.
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