Светильники в хабаровском парке подверглись нападению вандалов

Источник: Восток Медиа

По данным МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», в парке за зиму хулиганы сломали 23 грунтовых светильника, повредили 16 тротуарных плит, в которые они были вмонтированы. Еще 36 фонарей, встроенных в пешеходные тротуары, приведены в негодность.

«Очень жаль, что люди ломают то, что сделано для них. Сейчас мы решаем, что делать с поврежденными элементами. На наш взгляд, целесообразно заделать поврежденные места тротуарной плиткой, закрыв гнезда для светильников. Если мы отремонтируем освещение, то есть вероятность, что их снова разобьют», — рассказал главный инженер МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Алексей Капитулин.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что неизвестные в 2016 году разбили шесть светильников, установленных на световых опорах в парке имени Гагарина в краевой столице. Восстанавливать их за свой счёт пришлось подрядчикам, которые проводили работы на объекте.