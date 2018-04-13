В космос: под Ростовом перевернулся кран

Машина перевернулась настолько необычно, что комментарии зубоскалов не заставили себя ждать. Учитывая, что все произошло в День космонавтики, ростовчане тут же назвали случившееся поздравлением от крановщика. — Вот как надо отмечать день космонавтики! Первый к полету готов! — написали одни. — Включены двигатели корабля. — К полету готов! До свидания, Земляяяя! — вторили другие. — Первый полет крана на луну, — откровенно издевались третьи.