В космос: под Ростовом перевернулся кран
В социальных сетях опубликовали фотографии последствий ошибки крановщика, который устанавливал ЛЭП в районе Койсуга.
В социальных сетях опубликовали фотографии последствий ошибки крановщика, который устанавливал ЛЭП в районе Койсуга.
Машина перевернулась настолько необычно, что комментарии зубоскалов не заставили себя ждать. Учитывая, что все произошло в День космонавтики, ростовчане тут же назвали случившееся поздравлением от крановщика. — Вот как надо отмечать день космонавтики! Первый к полету готов! — написали одни. — Включены двигатели корабля. — К полету готов! До свидания, Земляяяя! — вторили другие. — Первый полет крана на луну, — откровенно издевались третьи.
Нашлись те, кто более серьезно прокомментировал происшествия. Как написал один из участников дискуссии, «задний свес никак не подкрепляется лапами, нужно было работать боковой полусферой, тогда такого не было бы», то есть случившееся — вина крановщика.
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