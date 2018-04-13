Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила угрозы Трампа ракетами: Путин взял слово
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Московских восьмиклассников проверят на наркотики
Глава ЦРУ рассказал о погибшей в Сирии «паре сотен русских»
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Российские корабли исчезли с базы Тартус
ВВС РФ бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
«Прыгали за борт»: россияне о сближении ВКС РФ с эсминцем США
Эксперт о ОЗХО: у Джонсона и Мэй не будет выбора
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Подтопленными остаются 18 волгоградских поселков

Медленно, но «большая вода» все-таки уходит в русла рек.

По данным ГУ МВД по региону на утро 13 апреля в Волгоградской области остаются подтопленными 18 населенных пунктов шести муниципальных образований: Иловлинского, Еланского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского и Руднянского районов. А значит, в последние сутки жители трех поселков смогли вернуться в свои дома.

Однако, пока в воде остаются 1115 придворовых территории, 49 домовладений. 139 человек, из которых 22 ребенка, вынуждены ютиться у родственников и друзей в ожидании, когда вода уйдет и из их домов. В ПВР на данный момент находятся 27 человек, в том числе 7 детей.

В области по-прежнему действует режим ЧС и оперативный штаб круглосуточно мониторит паводковую ситуацию. На ликвидации последствий задействованы подразделения спасателей из Донского СЦ, Южного и Северо-Кавказского РПСО. Всего в зоне бедствия сейчас работают 912 человек и 270 единиц техники.

Сотрудники Роспотребнадзора следят за санитарной и эпидемиологической обстановкой, спасатели подвозят медикаменты и продукты людям, оказавшимся в зоне затопления.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Екатеринбурге избили арматурой главного редактора "Областной газеты"
Больше половины побережья Байкала заросло опасными водорослями
В ГД внесли законопроект об ответных мерах на санкции США
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Суд арестовал командира пожарного звена в Кемерово
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
В США уволится главный по санкциям чиновник
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Inoi не той системы Компания Inoi ведет переговоры с розничными сетями о продажах бюджетных смартфонов на Android.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги Наследники певца уже получили первую зарплату.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь