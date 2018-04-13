Подтопленными остаются 18 волгоградских поселков
Медленно, но «большая вода»
Медленно, но «большая вода»
По данным ГУ МВД по региону на утро 13 апреля в Волгоградской области остаются подтопленными 18 населенных пунктов шести муниципальных образований: Иловлинского, Еланского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского и Руднянского районов. А значит, в последние сутки жители трех поселков смогли вернуться в свои дома.
Однако, пока в воде остаются 1115 придворовых территории, 49 домовладений. 139 человек, из которых 22 ребенка, вынуждены ютиться у родственников и друзей в ожидании, когда вода уйдет и из их домов. В ПВР на данный момент находятся 27 человек, в том числе 7 детей.
В области
Сотрудники Роспотребнадзора следят за санитарной и эпидемиологической обстановкой, спасатели подвозят медикаменты и продукты людям, оказавшимся в зоне затопления.
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