В Самаре у арестованного за взятки полковника ФСБ нашли 80 миллионов

Он, а также еще три фигуранта возбужденных СУ СК по Самарской области уголовных дел по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве», были задержаны в четверг, 12 апреля. Вчера же суд избрал меру пресечения всем четверым — заключение под стражу до 10 июня 2018 года.
Как уже сообщала «РГ», замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» того же ведомства Павел Чермашенцев обвиняются в систематическом получении взяток по предварительному сговору от коммерсантов.
По версии следствия, подозреваемые с марта 2016 года по апрель 2018 года получили 2,5 миллиона рублей на банковский счет. Высокопоставленные сотрудники УФСБ должны были закрывать глаза на нарушения в деятельности перевалочных баз нефти ООО.
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