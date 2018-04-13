В Самаре у арестованного за взятки полковника ФСБ нашли 80 миллионов

Он, а также еще три фигуранта возбужденных СУ СК по Самарской области уголовных дел по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве», были задержаны в четверг, 12 апреля. Вчера же суд избрал меру пресечения всем четверым — заключение под стражу до 10 июня 2018 года.