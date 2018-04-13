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10:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с грузовиком на Бору в Нижегородской области

Нижний Новгород. 13 апреля. НТА-Приволжье — Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с грузовиком на Бору в Нижегородской области.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области, ДТП со смертельным исходом произошло 12 апреля на 24 км. трассы Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево.

Согласно информации, 44-летний водитель Mitsubishi имел 22-летний стаж управления транспортными средствами. Однако, он не справился с машиной и выехал на полосу встречного движения. Там путь ему преградил грузовик Freightliner.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте.

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