Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с грузовиком на Бору в Нижегородской области
Нижний Новгород. 13 апреля.
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Нижний Новгород. 13 апреля.
Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области, ДТП со смертельным исходом произошло 12 апреля на 24 км. трассы Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево.
Согласно информации, 44-летний водитель Mitsubishi имел 22-летний стаж управления транспортными средствами. Однако, он не справился с машиной и выехал на полосу встречного движения. Там путь ему преградил грузовик Freightliner.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте.
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