Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с грузовиком на Бору в Нижегородской области

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области, ДТП со смертельным исходом произошло 12 апреля на 24 км. трассы Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево.

Согласно информации, 44-летний водитель Mitsubishi имел 22-летний стаж управления транспортными средствами. Однако, он не справился с машиной и выехал на полосу встречного движения. Там путь ему преградил грузовик Freightliner.