Экологи зафиксировали превышение нормы концентрации сероводорода на востоке Москвы

«Не стоит делить мусор на наш или не наш, лучше начнем делить его на пластик и бумагу»

Так, станция в Кожухове зафиксировала около 21:00 мск примерно 5 ПДК (0,04 мг/м3) по сероводороду, в Вешняках — около полуночи было примерно 2,4 ПДК (0,019 мг/м3) и около 1,88 ПДК (0,015 мг/м3) в районе 05:00 мск. Станция в Новокосине — около 05:00 мск зафиксировала 1,75 ПДК по сероводороду (0,014 мг/м3), на улице Гурьянова — 1,25 ПДК (0,01 мг/м3) в это же время, в Люблине — с 06:00 до 07:00 мск было примерно 1 ПДК по этому газу, а на улице Головачева к 07:00 мск этот показатель поднимался до 2,25 ПДК (0,018 мг/м3).