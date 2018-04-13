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11:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре мужчина нарядился в дворника и ограбил бизнесмена

У предпринимателя было с собой 8 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции Краснодара обратился 40-летний житель Волгоградской области. Он рассказал, что приехал в Краснодар, чтобы встретиться со своими бизнес-партнерами. Утром он вышел во двор из квартиры друга на улице Головатого, где к нему подошел мужчина в одежде дворника и с метлой в руках. Неожиданно незнакомец распылил в лицо предпринимателя газовый баллончик и забрал сумку с документами, деньгами и личными вещами.

Потерпевший с другом ринулись догонять злоумышленников, но безуспешно. Задержать их смогли только оперативники. Они выехали на место происшествия, просмотрели записи с видеокамер и выяснили, что у грабителя был сообщник, который ждал его в иномарке. По номерам правоохранители установили, что машина принадлежит фирме аренды автомобилей. У сотрудников компании они выяснили, что мужчины собираются вернуться к себе домой в Томскую область и по пути задержали их.

— В отделе один из задержанных признался и рассказал, что еще в феврале этого года они начали следить за потерпевшим. Они были уверены, что у мужчины при себе имеется крупная сумма денег. Второй же подельник стал отрицать свою вину, но следователю удалось собрать достаточно доказательств, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.

Сейчас против подозреваемых возбудили уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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