На юге Волгограда у дома сгорел «Мерседес»

Пока север Волгоградской области тонет в воде, на юге солнце уже выжигает поля и то тут, то там вспыхивают ландшафтные пожары. За минувшие сутки, правда, спасатели всего четыре раза выезжали на тушение крупных пожаров. Все обошлось без ЧП. Но работы, кроме палящего солнца спасателям добавляют и сами волгоградцы, по халатности которых происходят возгорания.