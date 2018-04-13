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11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда у дома сгорел «Мерседес»

Пока север Волгоградской области тонет в воде, на юге солнце уже выжигает поля и то тут, то там вспыхивают ландшафтные пожары. За минувшие сутки, правда, спасатели всего четыре раза выезжали на тушение крупных пожаров. Все обошлось без ЧП. Но работы, кроме палящего солнца спасателям добавляют и сами волгоградцы, по халатности которых происходят возгорания.

Так, ночью — примерно в 03.44 — на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы позвонили жители улицы Запорожская Советского района Волгограда. Люди сообщили, что во дворе дома полыхает иномарка.

К месту ЧП тут же направили пожарный расчет, но к тому моменту, конечно же, машина выгорела практически дотла. Это был «Мерседес» 2011 года выпуска. Пожар потушили, но владельцу придется искать новый транспорт. И посоветовали тщательнее следить за машинами. Ведь загорелась его иномарка из-за замыкания в электропроводке.

Погибших и пострадавших нет, уточняют в ГУ МЧС по региону.

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