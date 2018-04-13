На юге Волгограда у дома сгорел «Мерседес»
Пока север Волгоградской области тонет в воде, на юге солнце уже выжигает поля и то тут, то там вспыхивают ландшафтные пожары. За минувшие сутки, правда, спасатели всего четыре раза выезжали на тушение крупных пожаров. Все обошлось без ЧП. Но работы, кроме палящего солнца спасателям добавляют и сами волгоградцы, по халатности которых происходят возгорания.
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