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10:40 (мск), источник: Volga News

Ночью в Самаре на ул. Митирева загорелся автомобиль Land Rover

В пятницу, 13 апреля, в 2:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Митирева, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Land Rover. Шесть пожарных с применением двух спецмашин полностью потушили автомобиль в 3:04.

Данных о пострадавших нет. Причины возгорания автомобиля и ущерб устанавливаются.

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