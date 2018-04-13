Ночью в Самаре на ул. Митирева загорелся автомобиль Land Rover
В пятницу, 13 апреля, в 2:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Митирева, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
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