Врачей-взяточников из Пинска отправили за решетку на 3,5 года
Бывший главврач пинской больницы был с поличным задержан оперативниками КГБ в Минске.
Бывший главврач пинской больницы был с поличным задержан оперативниками КГБ в Минске.
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Суд Центрального района Минска огласил приговор по резонансному делу о взятках в Пинской центральной больнице, по которому два фигуранта были задержаны сотрудниками КГБ и более года повели в «американке» под стражей.
Бывший главврач больницы Виктор Осочук был задержан весной 2017, когда получал взятку в размере 2,8 тысячи евро. Тогда же был задержан и заведующий о отделением лабораторной диагностики УЗ «Пинская центральная больница» — ему также было предъявлено обвинение в получении взятки.
«Приговором суда оба обвиняемых признаны виновными в неоднократном принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением», — сообщили Sputnik в пятницу в суде.
Окончательно им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Суд также применил к ним конфискацию имущества и запретил занимать соответствующие должности сроком на три года. Это был приговор суда первой инстанции, и решение может быть обжаловано в установленном порядке.
Врачи получили по пять лет за «липовые» больничные.
Согласно материалам дела, возбуждение которого было инициировано КГБ, взятки фигурантам дела давали представители коммерческих структур за организацию закупок товаров у подконтрольных им фирм.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.