Врачей-взяточников из Пинска отправили за решетку на 3,5 года

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Суд Центрального района Минска огласил приговор по резонансному делу о взятках в Пинской центральной больнице, по которому два фигуранта были задержаны сотрудниками КГБ и более года повели в «американке» под стражей.

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Бывший главврач больницы Виктор Осочук был задержан весной 2017, когда получал взятку в размере 2,8 тысячи евро. Тогда же был задержан и заведующий о отделением лабораторной диагностики УЗ «Пинская центральная больница» — ему также было предъявлено обвинение в получении взятки.

«Приговором суда оба обвиняемых признаны виновными в неоднократном принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением», — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Окончательно им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Суд также применил к ним конфискацию имущества и запретил занимать соответствующие должности сроком на три года. Это был приговор суда первой инстанции, и решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Врачи получили по пять лет за «липовые» больничные.