В Приморье разыскивают любителей погонять на чужих машинах

В отдел полиции поступило сообщение от 53-летгней жительницы Уссурийска, которая рассказала, что в ночное время со двора дома по улице Волочаевской похищена принадлежащая ей автомашина Toyota Carina, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.