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11:30 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье разыскивают любителей погонять на чужих машинах

По факту угона возбуждено уголовное дело.

Источник: VLADNEWS

В отдел полиции поступило сообщение от 53-летгней жительницы Уссурийска, которая рассказала, что в ночное время со двора дома по улице Волочаевской похищена принадлежащая ей автомашина Toyota Carina, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения.

В ходе розыска сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль в районе улицы Выгонной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленникам грозит лишение свободы до шести лет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых, совершивших данное преступление.

Похищенная иномарка возвращена владелице.

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