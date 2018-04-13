В Приморье разыскивают любителей погонять на чужих машинах
По факту угона возбуждено уголовное дело.
По факту угона возбуждено уголовное дело.
В отдел полиции поступило сообщение от 53-летгней жительницы Уссурийска, которая рассказала, что в ночное время со двора дома по улице Волочаевской похищена принадлежащая ей автомашина Toyota Carina, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленникам грозит лишение свободы до шести лет.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых, совершивших данное преступление.
Похищенная иномарка возвращена владелице.
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