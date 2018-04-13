В Екатеринбурге решается вопрос об экстрадиции в Таджикистан подозреваемого в терроризме

Пока вопрос об экстрадиции арестованного не решен. В базе Интерпола господин Одилов не значится.

Согласно открытым данным в Душанбе в августе 2010 года при подготовке взрыва на южной окраине Душанбе, недалеко от 201-й российской военной базы был задержан житель Восейского района Хатлонской области 26-летний Халим Исоев. Согласно данным силовиков в Душанбе, он являлся одним из воспитанников террористического лагеря, располагавшегося в селе Порвог Раштского района.

В ходе антитеррористической операции, проведенной в этом регионе, лагерь был ликвидирован в конце 2010 года. Часть воспитанников этого лагеря смогли скрыться, а Халим Исоев был осужден на 28 лет лишения свободы.