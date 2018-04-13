В Екатеринбурге решается вопрос об экстрадиции в Таджикистан подозреваемого в терроризме
Как стало известно «Ъ-Урал», по ходатайству прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, Свердловский облсуд принял решение о продлении ареста до октября 2018 года гражданину Таджикистана Шарифджону Одилову, разыскиваемому правоохранительными органами Таджикистана по подозрению в подготовке терракта в Душанбе в 2010 году (известно, что взрыв должен был произойти в местном
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