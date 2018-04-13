На Компросе упал фонарь: движение перекрыто
ЧП произошло утром 13 апреля. Сейчас над устранением последствий происшествия работают специалисты.
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ЧП произошло утром 13 апреля. Сейчас над устранением последствий происшествия работают специалисты.
В пятницу на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Полины Осипенко упал фонарь и повис на проводах. Как сообщает «Пермская дирекция дорожного движения», движение транспорта в сторону Камы перекрыто.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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