Житель Советского округа «заминировал» Омский аэропорт

В начале недели, 9 апреля, ближе к полуночи анонимный пользователь через Интернет сообщил об акте терроризма в омском аэропорту. Пассажиров и сотрудников немедленно эвакуировали из здания. На место оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Аэропорт оцепили и проверили.

Как стало известно порталу Om1.ru, взрывного устройства в здании не обнаружили. Сообщение оказалось ложным. Сотрудники полиции за считанные часы установили, что информация пришла из Советского округа, с улицы Бархатовой. В квартире одного из домов и был задержан 20-летний летний лжетеррорист.