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10:25 (мск), источник: Om1.ru

Житель Советского округа «заминировал» Омский аэропорт

Лжетеррориста вычислили и задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В начале недели, 9 апреля, ближе к полуночи анонимный пользователь через Интернет сообщил об акте терроризма в омском аэропорту. Пассажиров и сотрудников немедленно эвакуировали из здания. На место оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Аэропорт оцепили и проверили.

Как стало известно порталу Om1.ru, взрывного устройства в здании не обнаружили. Сообщение оказалось ложным. Сотрудники полиции за считанные часы установили, что информация пришла из Советского округа, с улицы Бархатовой. В квартире одного из домов и был задержан 20-летний летний лжетеррорист.

В четверг, 12 апреля, в отношении парня было возбуждено уголовное дело. Как пояснил порталу Om1.ru старший помощник прокурора города Омска Дмитрий Хрищенко, расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль. Виновному может грозить миллионный штраф или до 5 лет лишения свободы.

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