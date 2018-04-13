На Верности забил 5-метровый фонтан

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в начале десятого очередной фонтан пробился на пересечении улиц Верности и Бутлерова. Бьющая из-под земли вода разделяет тротуар и проезжую часть. Мокнут дорога, автомобили и пробирающиеся к ним хозяева.