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10:38 (мск), источник: Фонтанка

На Верности забил 5-метровый фонтан

Коммунальная авария в Калининском районе Петербурга обеспечила холодным душем припаркованные автомобили и неосторожных пешеходов утром 13 апреля.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в начале десятого очередной фонтан пробился на пересечении улиц Верности и Бутлерова. Бьющая из-под земли вода разделяет тротуар и проезжую часть. Мокнут дорога, автомобили и пробирающиеся к ним хозяева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бригада Водоканала выехала на место.

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