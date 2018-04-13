На Верности забил 5-метровый фонтан
Коммунальная авария в Калининском районе Петербурга обеспечила холодным душем припаркованные автомобили и неосторожных пешеходов утром 13 апреля.
Коммунальная авария в Калининском районе Петербурга обеспечила холодным душем припаркованные автомобили и неосторожных пешеходов утром 13 апреля.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, в начале десятого очередной фонтан пробился на пересечении улиц Верности и Бутлерова. Бьющая
Бригада Водоканала выехала на место.
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