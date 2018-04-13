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10:38 (мск), источник: Tengrinews

Спецоперация МВД РК: раскрыт канал поставки наркотиков

Сотрудники полиции задержали наркодилеров в Астане и Шымкенте, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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На брифинге ведомства официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев рассказал о итогах спецопераций.

«Вчера в ходе оперативной разработки сотрудниками спецподразделений УБН ДВД Южно-Казахстанской области был задержан наркоторговец, житель города Шымкент, у которого изъят килограмм героина», — сообщил Садубаев.

По информации правоохранителей, аналогичная операция была проведена и в столице. На территории садоводческого общества был задержан житель Астаны, у которого изъяли более 7 килограммов гашиша.

«Результатом этих спецопераций стало раскрытие всей цепочки канала поставки и распространения наркотических средств», — подчеркнул он.

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