Спецоперация МВД РК: раскрыт канал поставки наркотиков
Сотрудники полиции задержали наркодилеров в Астане и Шымкенте, передает Tengrinews.kz.
Сотрудники полиции задержали наркодилеров в Астане и Шымкенте, передает Tengrinews.kz.
На брифинге ведомства официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев рассказал о итогах спецопераций.
«Вчера в ходе оперативной разработки сотрудниками спецподразделений УБН ДВД
По информации правоохранителей, аналогичная операция была проведена и в столице. На территории садоводческого общества был задержан житель Астаны, у которого изъяли более 7 килограммов гашиша.
«Результатом этих спецопераций стало раскрытие всей цепочки канала поставки и распространения наркотических средств», — подчеркнул он.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.