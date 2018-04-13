Спецоперация МВД РК: раскрыт канал поставки наркотиков

«Вчера в ходе оперативной разработки сотрудниками спецподразделений УБН ДВД Южно-Казахстанской области был задержан наркоторговец, житель города Шымкент, у которого изъят килограмм героина», — сообщил Садубаев.

По информации правоохранителей, аналогичная операция была проведена и в столице. На территории садоводческого общества был задержан житель Астаны, у которого изъяли более 7 килограммов гашиша.