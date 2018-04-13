Суд арестовал пожарного, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО, 13 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова в пятницу арестовал на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, передает корр. ТАСС из зала суда.