Суд арестовал пожарного, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня»
Сергей Генин заключен под стражу на два месяца.
Сергей Генин заключен под стражу на два месяца.
КЕМЕРОВО, 13 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова в пятницу арестовал на два месяца начальника караула
«Избрать меру пресечения… в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года», — сказал судья Александр Вялов.
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