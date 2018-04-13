Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Московских восьмиклассников проверят на наркотики
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Российские корабли исчезли с базы Тартус
ВВС РФ бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
«Прыгали за борт»: россияне о сближении ВКС РФ с эсминцем США
Эксперт о ОЗХО: у Джонсона и Мэй не будет выбора
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10:40 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал пожарного, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня»

Сергей Генин заключен под стражу на два месяца.

Пожар в торговом центре в Кемерово
11 апреляСКР возбудил уголовное дело по факту халатности при тушении пожара в кемеровском ТЦ
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

КЕМЕРОВО, 13 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова в пятницу арестовал на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, передает корр. ТАСС из зала суда.

«Избрать меру пресечения… в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года», — сказал судья Александр Вялов.

Читайте также: У командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена оказалось шесть выговоров

Следите за развитием темы «Пожар в ТЦ в Кемерово»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
 Трамп уточнил, когда начнет бомбить Сирию
"Ваши дети не погибли, мы их спасли" -как врали мошенники в Кемерове
Пожар в торговом центре в Кемерово
СКР возбудил уголовное дело по факту халатности при тушении пожара в кемеровском ТЦ
Путин встретился с новым главой Кемеровской области
Следствие дошло до главы Кемеровского МЧС
Операция «Антитеррор»: чем могла помочь профилактика терроризма «Зимней вишне»?
В ГД внесли законопроект об ответных мерах на санкции США
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
В США уволится главный по санкциям чиновник
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Inoi не той системы Компания Inoi ведет переговоры с розничными сетями о продажах бюджетных смартфонов на Android.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги Наследники певца уже получили первую зарплату.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь