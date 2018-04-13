В уфимском поселке Максимовка подтопило школу
Как сообщает МЧС по РБ, 12 апреля в 9 утра в Уфимский
Как сообщает МЧС по РБ, 12 апреля в 9 утра в Уфимский
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что в поселке Максимовка талые воды подтопили подвальный этаж. Специалисты откачали воду с помощью пожарной мотопомпы к 15.30. Электроэнергия была обесточена. В связи с происшествием занятия в школе отменили.
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