В уфимском поселке Максимовка подтопило школу

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что в поселке Максимовка талые воды подтопили подвальный этаж. Специалисты откачали воду с помощью пожарной мотопомпы к 15.30. Электроэнергия была обесточена. В связи с происшествием занятия в школе отменили.