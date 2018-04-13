Мошенничество более чем на 3 млн рублей раскрыли на Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается владелец фермерского хозяйства.

По версии правоохранителей, подозреваемый оформил фиктивный договор на поставку фуражной пшеницы на сумму 3,08 млн рублей, используя банковские реквизиты не знавшего об этом предпринимателя.

Для перевода денег на свой расчетный счет глава фермерского хозяйства составил еще один поддельный договор на покупку крупного рогатого скота на такую же сумму.