Житель Пермского края спрятал автомобиль от приставов в сугробе
В поселке Менделеево Пермского края должник закопал в сугробе автомобиль ВАЗ 21140, который судебные приставы должны были передать в распоряжение взыскателя. Об этом сообщили в краевом УФССП.
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