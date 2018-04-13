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11:04 (мск), источник: "Российская газета"

Житель Пермского края спрятал автомобиль от приставов в сугробе

В поселке Менделеево Пермского края должник закопал в сугробе автомобиль ВАЗ 21140, который судебные приставы должны были передать в распоряжение взыскателя. Об этом сообщили в краевом УФССП.

Как пояснили в ведомстве, должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но в добровольном порядке решение суда исполнять не собирался. О том, где находится автомобиль, приставам-исполнителям он не сообщил.

В ходе поисков на придомовой территории обнаружить транспортное средство не удалось. Но недалеко от дома высилась большая гора снега. Раскопав ее, приставам удалось найти разыскиваемый автомобиль и передать его взыскателю.

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