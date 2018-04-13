В Башкирии нашли тело Клары Аллагуловой
В Башкирии нашли тело пропавшей 58-летней жительницы села Абзаново Зианчуринского района. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
В Башкирии нашли тело пропавшей 58-летней жительницы села Абзаново Зианчуринского района. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
Останки женщины нашли на берегу реки Куптайкан. Тело направили на судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти.
Напомним, Клара Аллагулова ушла из дома 14 декабря прошлого года. В последний раз ее видели 21 декабря около универмага в селе Исянгулово. По словам сына, у нее были проблемы с алкоголем.
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