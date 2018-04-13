Госавтоинспекция Казани разыскивает сбивших детей водителей

Так, накануне днем напротив дома № 8 по улице Пушкина на «зебре» автомобиль сбил 16-летнюю девушку. Водитель уехал, а девушка получила закрытый перелом большеберцовой кости.

Позднее на пересечении улиц Челюскина и Тимерязева 9-летний мальчик попал под колеса авто, когда пытался перейти дорогу в неположенном месте. Водитель также уехал с места ДТП, а мальчик отделался ушибом стопы.