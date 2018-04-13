Госавтоинспекция Казани разыскивает сбивших детей водителей
(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Казани произошло два ДТП с участием несовершеннолетних, оба водителя скрылись с мест инцидентов, сообщает городская Госавтоинспекция.
(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Казани произошло два ДТП с участием несовершеннолетних, оба водителя скрылись с мест инцидентов, сообщает городская Госавтоинспекция.
Так, накануне днем напротив дома № 8 по улице Пушкина на «зебре» автомобиль сбил 16-летнюю девушку. Водитель уехал, а девушка получила закрытый перелом большеберцовой кости.
Позднее на пересечении улиц Челюскина и Тимерязева 9-летний мальчик попал под колеса авто, когда пытался перейти дорогу в неположенном месте. Водитель также уехал с места ДТП, а мальчик отделался ушибом стопы.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.
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