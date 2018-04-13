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11:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани объявили в розыск американца, ушедшего из дома с дочерью

В Казани полиция начала искать 57-летнего гражданина США Э. Куадера и его дочь, которые накануне днем ушли из дома по улице Щапова и пропали. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

— Житель Америки, проживающий в столице Татарстана вместе с дочерью, около 11 часов утра ушел вместе с ней из дома, после чего они пропали. После этого поступило заявление в полицию и начались поиски, — сообщили ProKazan.ru.

Информация о пропаже передана в различные правоохранительные ведомства.

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