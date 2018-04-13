В Казани объявили в розыск американца, ушедшего из дома с дочерью
В Казани полиция начала искать 57-летнего гражданина США Э. Куадера и его дочь, которые накануне днем ушли из дома по улице Щапова и пропали. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
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