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13:40 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция Калининграда предупреждает о мошенничестве «ВКонтакте»

Полиция Калининграда зафиксировала факт мошенничества с использованием социальной сети «ВКонтакте», сообщили в пятницу корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областного УМВД.

Источник: Новый Калининград

По данным ведомства, 33-летней местной жительнице в соцсети пришло сообщение от сестры, которая просила одолжить 12 тысяч рублей. В тексте был указан номер расчетного счета. Потерпевшая перевела указанную сумму через банкомат. В итоге выяснилось, что родственница женщины никаких денег не просила.

УМВД региона призывает всех жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников.

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