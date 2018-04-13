Полиция Калининграда предупреждает о мошенничестве «ВКонтакте»
Полиция Калининграда зафиксировала факт мошенничества с использованием социальной сети «ВКонтакте», сообщили в пятницу корреспонденту «Нового Калининграда» в
Полиция Калининграда зафиксировала факт мошенничества с использованием социальной сети «ВКонтакте», сообщили в пятницу корреспонденту «Нового Калининграда» в
По данным ведомства, 33-летней местной жительнице в соцсети пришло сообщение от сестры, которая просила одолжить 12 тысяч рублей. В тексте был указан номер расчетного счета. Потерпевшая перевела указанную сумму через банкомат. В итоге выяснилось, что родственница женщины никаких денег не просила.
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