Полиция Калининграда предупреждает о мошенничестве «ВКонтакте»

По данным ведомства, 33-летней местной жительнице в соцсети пришло сообщение от сестры, которая просила одолжить 12 тысяч рублей. В тексте был указан номер расчетного счета. Потерпевшая перевела указанную сумму через банкомат. В итоге выяснилось, что родственница женщины никаких денег не просила.