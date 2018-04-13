На Урале живодеры убили шесть щенков и выложили трупы животных на тротуар

В Сухом Логу собиравшиеся в детские сады мамы с детьми наткнулись утром на ужасающую картину. Неизвестные живодеры жестоко расправились с шестью щенятами, после чего выложили их тела в один ряд на тротуаре. Весь асфальт рядом забрызган кровью. А мать погибших щенят — бездомная дворняжка — бесследно исчезла.

— Все утро не нахожу себе места, комок в горле, слезы на глазах, — делится горожанка Яна Симонова. — У нашего дома по улице Строителей жила собака. Долго жила, никого не трогала. Все ее кормили. Собака очень добрая, мамочки с колясками останавливались, показывали свои чадам, какая тут «гав-гав» бегает. Когда она забеременела, за ней стали ухаживать еще больше. И вот свершилось, родилось шесть чудных здоровых щенят. Собака от них не отходила. Люди шли на работу кормили ее кашей и мясом. Собака всех к себе подпускала и давала гладить щенков. Она верила людям!

Щенкам к тому моменту исполнился месяц. Горожане хотели их пристроить. Но не успели.

— Щеночки крупные, — вздыхает Яна. — Моя знакомая их на днях сфотографировала, чтобы помогли пристроить. И сегодня, как обычно, моя мама пошла на работу и хотела покормить щенков с собакой. И все шесть щенков лежат на тротуаре убитые. Сложены друг за другом на бордюр. Ужас! Весь тротуар в крови! Собаки нет. Люди идут. Мамы в садик детей ведут. Люди. Вы сошли с ума? Я в шоке. Нет слов. Только слезы.