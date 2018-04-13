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11:51 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом водитель без прав опрокинулся в кювет

ДТП произошло в Жирновском районе Волгоградской области в четверг, 12 апреля.

— Около 17.30 67-летний водитель «Лада Приора», лишенный прав на управление транспортным средством, ехал по автодороге «Жирновск — Котово — Камышин» в сторону города Котово, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД. — На 51 километре он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение.

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