Под Волгоградом водитель без прав опрокинулся в кювет
ДТП произошло в Жирновском районе Волгоградской области в четверг, 12 апреля.
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ДТП произошло в Жирновском районе Волгоградской области в четверг, 12 апреля.
— Около 17.30 67-летний водитель «Лада Приора», лишенный прав на управление транспортным средством, ехал по автодороге «Жирновск — Котово — Камышин» в сторону города Котово, — говорится в сообщении
В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение.
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