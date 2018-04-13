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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Омского студента убили из-за трансляции в Instagram

Ревнивый парень увидел в прямой трансляции своей девушки случайного попутчика и вызвал его на разборки.

Тимуру Мустафину сегодня должно было быть 19 лет. Парень из Павлодара учился в омском политехе и осенью 2017 года поехал в родной город на несколько дней, чтобы взять теплые вещи. Вместе с друзьями он пошел в кафе, но домой не вернулся. Его привезли посреди ночи в больницу изрезанного и истекающего кровью. Спасти парня медики не смогли — друзья доставили его уже мертвым.

Казахстанские силовики быстро восстановили картину происшествия. 29 октября компания друзей с Тимуром Мустафиным отдыхала в ночном клубе. Рядом с ними гуляла компания из трех знакомых им девушек. Около четырех часов утра барышни засобирались домой. Один из молодых людей предложил спутниц подвезти на машине. Когда девушки сели в автомобиль, одна из них вышла через Instagram и вышла в прямой эфир. К онлайн-трансляции подключился ее парень Мадияр Бейс, который отдыхал дома, будучи подшофе. Пара начала скандалить из-за того, что девушка среди ночи находится в сомнительной компании.

Все бы обошлось, если бы к ссоре не присоединился водитель машины. Началась словесная перепалка… Девушки вышли из салона, чтобы поймать такси. Мадияр нашел через знакомых того самого водителя:

— Ты почему девчонок высадил? — грубо начал он разговор. И тут же позвал, как говорится, «на стрелку».

Компания отправилась в названное место — в один из павлодарских дворов. Там разборки продолжились. Бейс сказал что-то вроде «нетолерантное общение», наблюдавший со стороны Тимур Мустафин начал громко смеяться. Зачинщика это привело в ярость, он неожиданно выхватил складной нож и ударил «обидчика» в шею и в грудь. Студент начал обороняться, приятель сбил нападавшего с ног. Друзья пошли к машине, тогда Мадияр бросился за ними и ударил Тимура лезвием еще несколько раз.

Друзья привезли раненого студента в больницу, но спасти его не удалось. Известно, что Тимур Мустафин окончил в Павлодаре кадетский корпус и поступил на средства гранта ОмГТУ по специальности «Информационная безопасность правоохранительных структур», занимался спортом. Обвиняемый в убийстве работал поваром в одном из павлодарских кафе.

Бейс раскаялся, частично признал вину. Усугубило дело то, что парень в момент преступления был пьян. Прокуратура просила отправить молодого человека за решетку на 16 лет. Родные погибшего настаивали на максимальном наказании. Суд же решил арестовать его на 11 лет. Семье убитого студента он должен будет выплатить 2 миллиона тенге (на наши рубли это меньше полумиллиона. — Прим. Авт.).

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