Омского студента убили из-за трансляции в Instagram

Тимуру Мустафину сегодня должно было быть 19 лет. Парень из Павлодара учился в омском политехе и осенью 2017 года поехал в родной город на несколько дней, чтобы взять теплые вещи. Вместе с друзьями он пошел в кафе, но домой не вернулся. Его привезли посреди ночи в больницу изрезанного и истекающего кровью. Спасти парня медики не смогли — друзья доставили его уже мертвым.

Казахстанские силовики быстро восстановили картину происшествия. 29 октября компания друзей с Тимуром Мустафиным отдыхала в ночном клубе. Рядом с ними гуляла компания из трех знакомых им девушек. Около четырех часов утра барышни засобирались домой. Один из молодых людей предложил спутниц подвезти на машине. Когда девушки сели в автомобиль, одна из них вышла через Instagram и вышла в прямой эфир. К онлайн-трансляции подключился ее парень Мадияр Бейс, который отдыхал дома, будучи подшофе. Пара начала скандалить из-за того, что девушка среди ночи находится в сомнительной компании.

Все бы обошлось, если бы к ссоре не присоединился водитель машины. Началась словесная перепалка… Девушки вышли из салона, чтобы поймать такси. Мадияр нашел через знакомых того самого водителя:

— Ты почему девчонок высадил? — грубо начал он разговор. И тут же позвал, как говорится, «на стрелку».

Компания отправилась в названное место — в один из павлодарских дворов. Там разборки продолжились. Бейс сказал что-то вроде «нетолерантное общение», наблюдавший со стороны Тимур Мустафин начал громко смеяться. Зачинщика это привело в ярость, он неожиданно выхватил складной нож и ударил «обидчика» в шею и в грудь. Студент начал обороняться, приятель сбил нападавшего с ног. Друзья пошли к машине, тогда Мадияр бросился за ними и ударил Тимура лезвием еще несколько раз.

Друзья привезли раненого студента в больницу, но спасти его не удалось. Известно, что Тимур Мустафин окончил в Павлодаре кадетский корпус и поступил на средства гранта ОмГТУ по специальности «Информационная безопасность правоохранительных структур», занимался спортом. Обвиняемый в убийстве работал поваром в одном из павлодарских кафе.