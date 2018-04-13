В Казанке утонул мужчина
Жители поселка Дербышки обнаружили в Казанке тело мужчины, сообщает
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Жители поселка Дербышки обнаружили в Казанке тело мужчины, сообщает
12 апреля в 17.45 от очевидца поступило сообщение, что в районе садового дачного товарищества «Вишенка» в реке, примерно в 3 метрах от берега, лежит мужчина.
Прибывшие на место спасатели извлекли погибшего из воды и передали полицейским. Личность погибшего устанавливается.
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