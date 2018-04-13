На улице Нарвской в Калининграде водитель БМВ сбил 13-летнего подростка
В четверг в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в
В четверг в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в
ДТП произошло на улице Нарвской. 28-летний водитель БМВ сбил 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.
В результате наезда подросток получил травмы.
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