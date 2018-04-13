Воронежские полицейские раскрыли кражу в НИИОХе

Ночью 15 марта к зернохранилищу в поселке НИИОХ (Научно-исследовательский институт овощного хозяйства) Верхнехавского района подъехала легковушка. Неизвестный субъект взломал замок склада и скрылся за дверью. Вскоре он вынес оттуда несколько мешков ячменя. Таких «рейсов» за зерном было несколько. Злоумышленник увез полторы тонны зерна.

Сотрудники института сообщили в дежурную часть. Вора искали два года. 31-летнего мужчину в итоге задержали. В отделе он дал признательные показания.

— Мужчина пояснил, что планировал продать зерно фермеру, но из-за нарушения норм хранения ячмень испортился, — говорят в ГУ МВД по Воронежской области. — Тогда он стал продавать его небольшими партиями местным жителям.