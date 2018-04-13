Воронежские полицейские раскрыли кражу в НИИОХе
Подозреваемый увез на легковушке полторы тонны зерна.
Подозреваемый увез на легковушке полторы тонны зерна.
Ночью 15 марта к зернохранилищу в поселке НИИОХ (Научно-исследовательский институт овощного хозяйства) Верхнехавского района подъехала легковушка. Неизвестный субъект взломал замок склада и скрылся за дверью. Вскоре он вынес оттуда несколько мешков ячменя. Таких «рейсов» за зерном было несколько. Злоумышленник увез полторы тонны зерна.
Сотрудники института сообщили в дежурную часть. Вора искали два года. 31-летнего мужчину в итоге задержали. В отделе он дал признательные показания.
— Мужчина пояснил, что планировал продать зерно фермеру, но
Мужчине грозит до пяти лет заключения.
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