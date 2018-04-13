15-летнего школьника подозревают в угоне автомобиля в Уфе
Также подростка подозревают в попытке угона.
Также подростка подозревают в попытке угона.
В Уфе 15-летнего школьника подозревают в угоне и попытке угона автомобилей. Подросток задержан.
Как сообщает
По предварительной версии, школьник приехал в Уфу в лечебное заведение. Заскучав, он решил прокатиться на чужом автомобиле. У замеченной им припаркованной легковушки задняя дверь оказалась незапертой. Замкнув систему зажигания, парень поехал кататься. Проехавшись, он оставил автомобиль на одной из парковок и чуть позже решил угнать машину аналогичной марки. Но в этот раз подростка спугнули случайные прохожие.
По факту угона и покушения на угон возбуждены уголовные дела.
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