15-летнего школьника подозревают в угоне автомобиля в Уфе

По предварительной версии, школьник приехал в Уфу в лечебное заведение. Заскучав, он решил прокатиться на чужом автомобиле. У замеченной им припаркованной легковушки задняя дверь оказалась незапертой. Замкнув систему зажигания, парень поехал кататься. Проехавшись, он оставил автомобиль на одной из парковок и чуть позже решил угнать машину аналогичной марки. Но в этот раз подростка спугнули случайные прохожие.