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12:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пропавший в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым

Пропавший в феврале 2018 года в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым.

Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) «Волонтер» сообщил 13 апреля. Информация о том, где находился мужчина, и при каких обстоятельствах был найден, не раскрывается. Напомним, 35-летний мужчина в начале февраля уехал из г. Лысково в Нижний Новгород и пропал.

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