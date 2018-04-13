Приднестровские экологи нашли причину неприятного запаха в Тирасполе
Эта проблема мучила горожан уже очень давно.
Эта проблема мучила горожан уже очень давно.
Несколько источников выброса вредных веществ в атмосферу обнаружили в Тирасполе сотрудники Службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья. Ранее жители города жаловались на резкие запахи химии по вечерам. Специалисты искали источник выбросов вредных веществ и преуспели: в одном из частных домовладений они нашли свалку производственных отходов, которые обрабатывались термически для добычи цветных металлов, сообщает МОЛДПРЕС.
Еще в одном месте были обнаружены такие же отходы. При содействии Службы экологического контроля их вывезли. Ведомство не исключает того, что на территории других частных домовладений делают то же самое, в связи с чем поиски продолжаются. Специалисты предупреждают, что сжигание отходов наносит серьезный вред здоровью населения и окружающей среде. В результате тления и горения отходов выделяются канцерогенные вещества, которые являются ядом для человека.
Юридические и физические лица, совершающие сжигание отходов, будут привлечены к административной ответственности.
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